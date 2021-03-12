Министерство иностранных дел РК запустило Telegram-бот по консульским услугам

«Консул-Көмек» поможет в защите законных прав и интересов граждан за рубежом.

Основной задачей Telegram-бота «Консул-Көмек» является предоставление и разъяснение информации о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах. К примеру, если гражданин не знает, как, находясь за рубежом, получить через дипломатическое представительство свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать брак или оформить казахстанский паспорт, то с помощью указанного бота можно получить соответствующую информацию о перечне документов для получения государственных услуг и сроках их оказания.

Также бот позволяет заблаговременно забронировать посещение диппредставительства Казахстана для получения услуг. Для этого необходимо выбрать страну и город, в котором расположено ближайшее консульское учреждение, вписать свои контактные данные и выбрать дату и время. Затем заявителю подтвердят бронь или заявку, либо предложат другое свободное время посредством уведомления.

Бот позволит улучшить качество взаимодействия казахстанских консулов с гражданами и повысить их информированность о предоставляемых услугах. Бот МИД Казахстана «Консул-Көмек» в мессенджере Telegram доступен по ссылке.