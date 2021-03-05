Совершенствуется работа электронной биржи труда

Работа идет в рамках цифровизации социально-трудовой сферы.

Портал электронной биржи труда запущен в 2018 году, там собраны вакансии от работодателей и резюме физических лиц. В прошлом году проект был запущен в пилотном режиме в 40 городах. По данным министерства труда и социальной защиты населения, всего с начала года с помощью электронной биржи трудоустроено 101 тыс. человек, из них в рамках пилота — 4,5 тыс. человек. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр Ербол Оспанов.

«Любой гражданин, ищущий работу через Электронную биржу труда, в течение трех дней со дня регистрации в качестве соискателя получит предложения о подходящей работе. При ее отсутствии соискатель автоматически регистрируется в качестве безработного. С этого момента ему будут предоставлены субсидируемые от государства рабочие места, и если он станет участником системы Фонда социального страхования, выплата по потере дохода будет назначена проактивно», — сказал вице-министр.

Кроме того, работодатели регистрируют трудовые договоры в единой системе учета трудовых договоров (e-HR). Это позволит упростить процессы трудоустройства и повысить качество запрашиваемых документов, провести мониторинг соблюдения трудовых прав граждан, автоматизировать процессы кадрового делопроизводства. Сегодня в информационной системе зарегистрировано 3,9 миллиона трудовых договоров, подключено 150 тысяч организаций, что составляет 70% от всех работающих.