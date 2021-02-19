С карточных переводов будут взимать налоги

Минфин хочет контролировать переводы от покупателя продавцу.

Итоги деятельности за 2020 год и задачи на текущий год обсудили в сегодня в Министерстве финансов Республики Казахстан в ходе заседания коллегии. В заседании приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, председатели комитетов и депутаты парламента, представители администрации Президента, уполномоченный по правам предпринимателей, председатель общественного совета министерства Рустам Журсунов.

Алихан Смаилов заявил о необходимости контроля карточных переводов предпринимателям – с таких переводов, по его словам, должны взиматься налоги.

«Необходимо обратить особое внимание на решение проблемы фискализации денежных переводов, поступающих предпринимателям от потребителей через банковские мобильные приложения. Мы видим, что хорошими темпами идет развитие безналичных платежей, двухзначными цифрами их объемы увеличиваются. Но вместе с тем, стоит задача полноценного охвата налогообложением деятельности предпринимателей, с учетом тех освобождений, которые в настоящее время были предоставлены», - заявил спикер.

Напомним - вопрос налогообложения денежных переводов уже поднимался в 2019 году. Тогда о такой необходимости заявлял первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов. Позднее на эту тему высказался депутат столичного маслихата Илья Мещеряков.