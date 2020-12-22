Перевод услуг ЦОНов в онлайн позволит значительно сэкономить

Их содержание обходится госказне в 20 млрд тенге в год, а те же самые услуги, полученные гражданами на eGov, обойдутся в 10 раз дешевле.

Недавно стало известно о том, что портал электронного правительства и все его компоненты будут переданы в доверительное управление Холдинга «Зерде». Это должно стимулировать развитие eGov и сделать работу портала более стабильной. Арман Абдрасилов, председатель правления АО «Холдинг „Зерде“», привел свежую статистику, подтверждающую правильность такого шага.

По его словам, только за IV квартал 2020 года на сервисах электронного правительства зафиксировано 57 инцидентов ИБ, а также порядка 500 часов простоя по различным причинам. В основном это плановые и внеплановые обновления (общее количество обновлений — 240).

«Итого, получается, что за полный год порядок цифр таков: ~150 инцидентов и событий; ~1000 обновлений (плановых и внеплановых); ~2000 часов (~83 суток) совокупного простоя различных сервисов. Статистика пугает, но все исправимо. Мы уверены, что в ближайшие полгода сможем переломить ситуацию и кардинально улучшить качество сервиса», — заявил Арман Абдрасилов.

Он привел пример идеального развития событий, при котором необходимость посещения гражданами ЦОНов будет исключена. По данным спикера, содержание ЦОНов обходится госказне в 20 млрд тенге в год. А те же самые услуги, полученные онлайн, обойдутся в два млрд тг, то есть — в 10 раз дешевле.

«Отсюда наши позитивные экономические прогнозы для планируемых инвестиций в автоматизацию и цифровизацию госуслуг», — подытожил глава «Зерде».