Электронное правительство передали Зерде

Холдинг намерен инвестировать собственные средства в улучшение государственных электронных сервисов.

Арман Абдрасилов, председатель правления АО «Холдинг „Зерде“», рассказал о том, что принято решение о передаче портала электронного правительства и всех его компонентов в доверительное управление Холдинга. Он назвал это «историческим событием» для электронного правительства.

«Впервые за все время существования казахстанского eGov принято решение о передаче портала и всех его компонентов в руки инженеров, и у нас, ИТ-шников, появилась возможность сделать жизнь простых людей проще», — высказался глава Холдинга.

Он пояснил, что поскольку все компоненты eGov являются государственной собственностью, возможность технического улучшения систем электронного правительства была ограничена и выполнялась в рамках договора на техсопровождение и его спецификации. Теперь, благодаря передаче eGov в доверительное управление, Холдинг может инвестировать собственные средства в улучшение государственных электронных сервисов, самостоятельно определяя технологии и спецификацию.

«Нами планируется инвестировать порядка двух млрд тенге собственных средств в улучшение сервиса eGov. Это не только повысит качество услуг, но и сильно снизит стоимость технического сопровождения за счет обновления стека технологий. По нашим расчетам, экономический эффект от инвестиций выразится в сокращении бюджета на госуслуги до 15-18 млрд тенге ежегодно», — заявил Арман Абдрасилов.