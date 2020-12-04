Назван самый популярный сайт в Казахстане

Опубликован список наиболее посещаемых сайтов в разных странах мира.

На популярном Tumblr-аккаунте Maps on The Web разместили карту с данными о самых посещаемых сайтах в разных странах мира, в том числе и в Казахстане. Информация была взята из системы Amazon Alexa. Для большей достоверности в выборке не учитывались такие поисковки и соцсети, как Google, Facebook и YouTube, передает Zakon.kz.

Maps on The Web — это ресурс, на котором размещаются карты самых разных направлений от архивных и старинных, до иллюстративных, показывающих предпочтения и различную статистику по всем регионам мира. Все данные авторы аккаунта берут из открытых источников.

Согласно опубликованной карте, жители Канады, США, Германии, Франции, Индии, Испании и Пакистана чаще всего заходят на Amazon. Австралийцы предпочитают коммерческую онлайн-платформу Shopify. Китайцы делают покупки на сайте Tmall.com. Скандинавы (Дания, Швеция, Норвегия) и британцы проводять время на развлекательном портале Reddit. Россия с головой «нырнула» в Вконтакте.

За 2020 год наиболее посещаемым казахстанцами сайтом оказался «Кунделік», сервис электронных дневников.