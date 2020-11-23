Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при президенте Казахстана.

Во время видеоконференции президент остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране. Он отметил, что правительство подготовит новую регуляторную систему. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии. Президент отметил, что в 2020 году была усилена защита инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по противодействию коррупции охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 12 триллионов тенге. Президент также акцентировал внимание на вопросе экологии, проинформировав иностранных участников встречи о разработке нового Экологического кодекса, подготовленного на основе передовых подходов стран-членов ОЭСР, предает Sputnik.

«Предприятия, внедрившие эти технологии, будут освобождены от платы за эмиссию. Такой механизм, когда государство разделяет затраты на экологию с предприятиями, есть далеко не в каждой стране. По сути, это масштабный проект государственного-частного партнерства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что ожидает от бизнеса «полноценного выполнения» своей части договоренностей. Глава государства также выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики. По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 миллиардов тенге в течение пяти лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний.

«Сегодня порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Мы планируем привлечь инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычислений и платформ», — отметил глава государства.

Начаты подготовительные работы по строительству четырех центров обработки данных — в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные вычислительные мощности, которые будут находиться на крупной международной информационной магистрали.