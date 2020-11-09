В Акмолинской области камеры видеонаблюдения зафиксировали более 19 тысяч нарушений ПДД

Новшеством в системе регистрации нарушений на акмолинских дорогах стали комплексы «КРИС-П» и «Автоураган».

Интеллектуальные системы автоматической фиксации зарегистрировали более 19 000 нарушений ПДД в Акмолинской области. В регионе в автономном режиме работают скоростемеры, перекрестки оборудованы интеллектуальными системами «Интегра». Как сообщают в полиции, с недавнего времени в работу запущены современные комплексы «КРИС-П».

Всего с начала текущего года интеллектуальные системы автоматической фиксации выявили 19 366 фактов нарушений ПДД. Самыми первыми были установлены системы «Интегра-КДД». Их в области начали устанавливать еще в 2014 году. Благодаря этим системам с каждым годом желающих нарушить правила дорожного движения становится все меньше. Помимо привычного измерения скорости камеры автоматически записывают нарушения при проезде на запрещающий сигнал светофора или пересечение стоп-линии. Все это позволило значительно снизить показатели аварийности и смертности на дорогах.

«Новшеством в системе регистрации нарушений на акмолинских дорогах стали комплексы „КРИС-П“ и „Автоураган“. Приборы самостоятельно фиксируют правонарушения. Стереть информацию или договориться невозможно. Данные напрямую отправляются в процессинговый центр. В течение нескольких дней нарушитель получает письмо с просьбой оплатить штраф», — рассказал начальник отдела административной практики УАП ДП Талгат Кишкенов.