Перспективы развития электронного правительства обсудили в Казахстане

По итогам очередного выпуска глобального рейтинга ООН по развитию электронного правительства Казахстан расположился на 29 строчке.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» провели онлайн-конференцию «Достижения и вызовы развития электронного правительства в странах региона в контексте Исследования ООН 2020 года по электронному правительству». Новый обзор ООН был опубликован 10 июля. Его ключевые тенденции и результаты и обсудили на онлайн-встрече руководители министерств ИКТ стран СНГ, специалисты ООН, международные эксперты из Эстонии и Израиля.

Открывая встречу, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о работе по взаимодействию с частным сектором. Как отметил министр, для придания нового импульса цифровизации в Казахстане при Президенте создается IT-Совет — совещательный орган, который призван решать наболевшие вопросы с помощью инновационных методов и технологических решений.

«Мы активно сотрудничаем с бизнесом, чтобы у наших граждан был выбор в получении услуг. Результаты исследования ООН демонстрируют, что страны добились значительного прогресса и шагнула вперед на пути трансформации на фоне вспышки пандемии Covid-19», — рассказал Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что казахстанские IT-компании накопили достаточный опыт в сфере GovTech и готовы делиться с зарубежными коллегами результатами и комплексными решениями, в том числе и в части оказания государственных услуг.

По словам председателя Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова, оптимизация государственных услуг с помощью технологий — один из значимых способов для правительства стать более социально-ориентированным.

«Экономическое развитие может улучшить прозрачность действий правительства и послужить существенным фактором в борьбе с коррупцией. Таким образом, современные технологии имеют решающее значение для формирования доверия к восприятию правительства», — отметил глава управляющего комитета.

О достижениях Казахстана в развитии электронного правительства рассказал Винченцо Акуаро, руководитель Управления Цифрового правительства ООН.

«Невозможно недооценить важность трансформационной работы в Казахстане. Исследование ООН показало значительные достижения программы „Цифровой Казахстан“, благодаря которым страна занимает лидирующие позиции не только в Центральной Азии, но и во всем мире», — отметил эксперт.

Напомним, по итогам очередного выпуска глобального рейтинга ООН по развитию электронного правительства в 2020 году, Казахстан расположился на 29 строчке, показав наилучший результат среди стран СНГ.