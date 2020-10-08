Доходы провайдеров и операторов сотовой связи растут

Это происходит за счет повышения тарифов на услуги.

К началу сентября текущего года в Казахстане насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи — на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (25,9 млн абонентов). Из них 63,3%, или 15,3 млн, имеют доступ к интернету. Согласно данным Finprom, наблюдается и снижение числа абонентов фиксированного интернета: за год их количество уменьшилось на 1,2%, до 2,5 млн абонентов.

Несмотря на снижение общего количества абонентов сотовой связи и фиксированного интернета, объем услуг связи в Казахстане значительно вырос. Так, за январь–август текущего года доходы от услуг связи телекоммуникационных компаний страны увеличились на 8,3% за год и составили 574,2 млрд тг (годом ранее — 519,9 млрд тг). Одной из причин роста доходов является увеличение тарифов интернет-провайдеров и операторов сотовой связи. Так, к примеру, в августе текущего года интернет-тарифы увеличились на 2,6% за год, а цены на услуги сотовой связи — на 1,7% по сравнению с августом 2019-го.

Доходы телекоммуникационных компаний в сфере услуг по предоставлению интернета выросли на 13,2% за год и достигли 213,4 млрд тг, что составляет 37,2% от общего объема услуг на рынке телекома.

Тем временем объем услуг мобильной связи увеличился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 151,7 млрд тг. Из них услуги мобильной связи, оказанные населению, выросли в денежном выражении сразу на 5,1% за год, до 108,1 млрд тг.

В свою очередь, объем услуг по передаче данных составил 34,3 млрд тг — на 12,9% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В региональном разрезе 80% объема услуг связи приходится на Алматы и Нур-Султан. Как отмечает Комитет по статистике МНЭ РК, объемы услуг сотовой связи распределены по месту регистрации операторов сотовой связи, которые числятся в крупных мегаполисах. Так, в Южной столице объем услуг связи составил 336,5 млрд тг — на 8,1% больше, чем годом ранее. В Нур-Султане объем услуг связи за год увеличился на 15,4% и достиг 121 млрд тг. В ТОП-5 регионов по объему услуг в секторе также вошли Карагандинская (13,8 млрд тг), Восточно-Казахстанская (13,2 млрд тг) и Алматинская (9,9 млрд тг) области.