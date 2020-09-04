Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Z Fold2 в ограниченном издании

Казахстанцы, сделавшие предзаказ новинки, получат приятный подарок.

Samsung Electronics в рамках Unpacked Part 2 анонсировала свою новинку — Galaxy Z Fold2, новый гибкий смартфон, способный одним движением превращаться в планшет. Модель является продолжением инновационной линейки гибких смартфонов, начавшейся с Galaxy Fold в 2019 году. Новинка может похвастать увеличенным до 6,2 дюйма внешним экраном и до 7,6 дюйма основным экраном, с адаптивной частотой развертки в 120 Гц. Основной экран выполнен из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass. Galaxy Z Fold2 также оснащен двойными динамиками с усовершенствованным стереоэффектом и более четким звучанием.

В Galaxy Z Fold2 используется запатентованная технология скрытого шарнира Hideaway Hinge и механизма CAM, за счет чего его можно раскрывать и фиксировать под любым углом. Благодаря улучшенной функции переключения между экраном устройства в сложенном виде и основным дисплеем в разложенном, Galaxy Z Fold2 имеет гибкий и удобный интерфейс.

Размер основного экрана позволяет использовать его как планшет, что особенно удобно для создания документов Word, таблиц Excel или презентаций PowerPoint. Кроме того, Galaxy Z Fold2 раскрывает потенциал Microsoft Outlook в полной мере, предоставляя возможность просматривать входящую почту и актуальные беседы одновременно.

Камера Galaxy Z Fold2 имеет адаптированные режимы съемки и сможет запечатлеть любой момент в высоком качестве. В режиме просмотра CaptureView Mode можно видеть только что сделанные фото и видео в нижней половине экрана, не выходя из приложения «Камера». Камера также оснащена функцией автоматического кадрирования, позволяющей записывать видео без помощи рук, при этом удерживая объект в фокусе, даже когда он находится в движении. Благодаря гибкости устройства пользователь сможет делать высококачественные селфи на основную камеру, используя внешний экран как видоискатель.

Пкупателям Galaxy Z Fold2 доступен эксклюзивный комплекс специализированных сервисных услуг, а также сертификат Samsung Care+ с расширенной гарантией и защитой от случайных повреждений. Кроме того, специально для казахстанцев, сделавших предзаказ новинки, Samsung по традиции приготовил приятный подарок.

Предварительный заказ можно оформить с 10 по 24 сентября на сайте Samsung, и получить долгожданный смартфон на неделю раньше официальных продаж, которые стартуют 25 сентября.