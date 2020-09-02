Nur-Sultan Virtual 2020 Founder Institute приглашает казахстанские стартапы

Пре-акселератор Кремниевой долины Founder Institute в партнерстве с NURIS запускает первую программу в Казахстане и Центральной Азии и объявляет о приеме заявок.

Крупнейший в мире pre-seed акселератор со штаб-квартирой в Кремниевой долине Founder Institute в объявляет об официальном открытии программы Nur-Sultan Virtual 2020 Founder Institute для молодых предпринимателей из стран Центральной Азии. Генеральным партнером программы выступает Инновационный кластер Назарбаев Университета (NURIS). В программе смогут принять участие начинающие предприниматели и команды стартаперов, заинтересованные в создании глобальной технологической компании.

«Если вы находитесь на стадии идеи и не знаете с чего начать, то онлайн программа Nur-Sultan Virtual 2020 Founder Institute за 3,5 месяца поможет вам разобраться и подготовиться к запуску на международном рынке, кроме того вы получите огромный опыт для своего личного развития. Эта программа идеально подходит для амбициозных начинающих предпринимателей, которые хотят создать технологичный бизнес, включая людей, у которых все еще есть постоянная работа», — отметил один из представителей Founder Institute, глава бизнес-инкубатора NURIS Анарбек Утегулов.

По словам организаторов, программа поможет достичь быстрого прогресса в бизнесе с помощью проверенного и структурированного процесса достижения результатов и привлечения финансирования. Это уже помогло выпускникам Founder Institute создать ценные продукты и привлечь инвестиции в размере более 950 млн долларов США. Участники программы получат менторскую поддержку и обратную связь от более 40 технологических предпринимателей Казахстана, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, а также бесплатный доступ к пакету пост-программ для получения инвестиций от бизнес-ангелов и венчурных фондов. Программу пре-акселератора прошли такие стартапы, как Udemy, Realty Mogul, Feetz, Spikes Security и др.

После программы наши выпускники будут получать бесплатную экспертную поддержку от штаб-квартиры Founder Institute и смогут расширить свой нетворк среди основателей стартапов, руководителей и инвесторов из глобальной сети Founder Institute. В сеть входят 4300+ выпускников и 14000+ менторов из более чем 200 городов со всего мира», — добавил Анарбек Утегулов.

Прием заявок осуществляется по ссылке.