Задержан цифровой вице-министр Минздрава

Он подозревается в хищении бюджетных средств.

Сотрудники службы экономических расследований задержали вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, в настоящее время проводятся следственные действия. Об этом сообщили представители комитета по финансовому мониторингу Минфина РК. Ранее в соцсетях стали появляться сообщения о том, что вице-министр покидает свою должность с 30 июля.

«Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтверждает факт задержания вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в хищении бюджетных средств. В настоящее время проводятся следственные действия. В соответствии со ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — говорится в сообщении, которое распространил Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

Олжас Абишев стал вице-министром здравоохранения в июне 2018 года. Он курировал в Минздраве вопросы цифровизации. До этого, с 2015 по 2018 годы, он занимал руководящие позиции в РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК.

Напомним, недавно было объявлено о том, что Агентство по противодействию коррупции инициировало расследования против «высокопоставленных чиновников из Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства образования и науки РК». О результатах этих проверок пока не сообщается.