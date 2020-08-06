Олжас Абишев подозревается в хищении 127 млн тенге

Вице-министру также вменяют нарушение процедуры госзакупок.

Вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев подозревается в хищении 127 миллионов тенге при разработке интеграционной IT-системы. С 2016 года минздрав разрабатывает единую интеграционную платформу, которая должна связать между собой все медицинские системы и базы данных. Платформу уже несколько лет пытается доделать хорватская компания Ericsson Nikola Tesla — контракт с ней подписан почти на 18 млн долларов. При этом деньги уже выплачены, но платформа не работает, передает «Курсив».

Как удалось выяснить сотрудникам СЭР, последний транш хорватской компании ушел в конце 2019 года, подписал документы Олжас Абишев. Сотрудники СЭР установили, что работы не выполнены как минимум на 127 млн тенге. Чиновнику также вменяют нарушение процедуры госзакупок при заключении этого контракта.

Напомним — Олжас Абишев курировал вопросы цифровизации в минздраве. Несколько дней назад его задержали сотрудники Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу при Минфине. В понедельник, 3 августа, суд санкционировал арест Олжаса Абишева на два месяца.