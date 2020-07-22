Уголовные дела «по цифровизации» завело Агентство по противодействию коррупции

В ведомстве обратили внимание на госслужащих из двух министерств.

В Казахстане начато расследование, с которым связаны высокопоставленные чиновники из Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства образования и науки РК. Об этом рассказал на заседании коллегии ведомства председатель Агенства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает «Курсив».

По его словам, ведомству необходимо погрузиться в реализацию госпрограммы «Цифровой Казахстан» и не допустить хищений бюджетных средств.

«В данном контексте хотел бы проинформировать, что мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки», — рассказал он.

Алик Шпекбаев отметил, что пандемия заставила абсолютно все государства не просто решать конкретные проблемы через переформатирование системы госуправления и устоявшихся бизнес-процессов, а всерьез задуматься над эффективным управлением изменениями.

«Сегодня в мире, как никогда прежде, актуальна тема ускоренной цифровизации государственного управления. Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию», — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что программу «Цифровой Казахстан» будут пересматривать.