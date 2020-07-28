Разрабатывается 3D карта Нур-Султана

Она будет способствовать проведению более качественных ремонтных работ в столице в будущем.

Больше 100 специалистов разрабатывают 3D-карту Нур-Султана. Профессионалы в области дистанционного зондирования, аэрофотосъемки, картографии, фотограмметрии, информационных технологий занимаются оцифровкой зданий и коммуникаций в столице. По данным городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, 3D-карту планируют представить уже к концу следующего года, передает Kazakh-tv.

«Работа по 3D-карте города и оцифровке инженерных сетей состоит из трех этапов. На первом — создание 2D, затем разработка 3D-карты и на третьем этапе — подготовка карты инженерных сетей. Работы в этом направлении начались 10 июня этого года и завершатся 31 декабря 2021 г.», — говорится в сообщении.

Проектом по большей части будут заниматься отечественные специалисты. В частности, ТОО «KazAeroSpace» будет отвечать за оцифровку зданий и инженерных коммуникаций. Специалисты организации разработают карту города, основываясь на фотограмметрии. На технологию имеется патент и авторские права. Специалисты отмечают, что карта будет способствовать проведению более качественных ремонтных работ в столице в будущем.

«Сегодня основная проблема инженерной сети города — на карте не правильно размещены координаты. Поэтому существует риск повреждения инженерных сетей во время земляных работ. Для того, чтобы решить эту проблему, необходима единая карта инженерных сетей. Также она понадобится в работе коммунальных служб, акимата города и других заинтересованных сторон», — отмечают авторы проекта.