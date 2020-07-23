Аскар Жумагалиев высказался о назначении Багдата Мусина

Бывший министр цифрового развития прокомментировал свою отставку.

Аскар Жумагалиев, до недавнего времени возглавлявший Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, прокомментировал свою отставку. На своей странице в Facebook он написал, что немало поздравлений получал, когда его назначали на должность, но удивился, как много хорошего услышал, когда он ушел с поста.

«Думаю, всем вместе нам удалось сделать немало. Я видел, с каким усердием и огнем в глазах весь коллектив министерства и сотрудники наших подведомственных организаций буквально бились за оцифровку каждой услуги, за каждую интеграцию, доказывая ее важность и значение, чтобы облегчить жизнь казахстанцев. Здесь, в ФБ, я старался быть максимально открытым, рассказывал вам о планах, результатах. Надеюсь, это было полезно. Спасибо всем за дружбу, за ваши идеи и комментарии, которые нередко помогали решать проблемы. Отдельно хочу поблагодарить „цифровых комиссаров“ — наших независимых общественных активистов, руководителей НПО, блогеров, — за постоянный фидбэк, журналистов — за то, что всегда рассказывали о нашей работе, и депутатов — за поддержку наших инициатив», — отметил Аскар Жумагалиев.

Кроме того, он пожелал удачи Багдату Мусину, который стал вице-министром цифрового развития, и добавил, что отрасль — в надежных руках.

Отметим, недавно также стало известно, что антикоррупционное ведомство инициировало расследование, с которым связаны высокопоставленные чиновники из Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства образования и науки РК.