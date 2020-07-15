В минюсте прокомментировали заявления об утечке медицинских данных

Ведомство заявило, что казахстанцы могут не опасаться за свои персональные медицинские данные.

Марат Бекетаев, министр юстиции, ответил на заявление, сделанное представителями Центра анализа и расследования кибератак об утечке персональных медицинских данных казахстанцев. По его словам, никаких утечек не было.

«Мы проверили свои базы данных. Что касается государственной базы данных, то никаких инцидентов по этой базе не было, утечек не произошло. Система 1340.kz не интегрирована с государственной базой данных физических лиц. Любые рассуждения, что утечка произошла из-за базы данных, не имеют никаких оснований. Сам факт демонстрирует, что если между ними нет интеграции, то и утечки быть не могло, — заявил Марат Бекетаев на брифинге в СЦК.

Напомним — ранее в ЦАРКА озвучили, что в минздраве произошла крупная утечка медицинских данных — в публичном доступе оказались более 24 тысяч аудиозаписей телефонных разговоров и десятки гигабайт персональных данных из интегрированной Государственной базы данных физических лиц (ГБДФЛ). Причину утечки связали с новым кодексом о здоровье и вводимых понятиях «персональные медицинские данные» и «агрегатор персональных медицинских данных». По версии ЦАРКА такие определения отсутствуют в Законе о персональных данных, и таким образом регулятор не сможет выйти за пределы своей компетенции по защите данных граждан.

Позднее эту информацию опровергли в министерстве здравоохранения — вице-министр здравоохранения обвинил экспертов ЦАРКА в распространении ложной информации. Олжас Абишев рассказал, что ведомство готовит официальное заявление в Комитет национальной безопасности и комитет информационной безопасности при министерстве цифрового развития.