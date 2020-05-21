Педагоги в Казахстане начнут изучать технологии дистанционного обучения

В новых реалиях педагогам необходимы дополнительные знания, поэтому они будут проходить курсы повышения квалификации.

Будущие педагоги в Казахстане будут изучать технологии дистанционного обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов. Новые реалии требуют от преподавателей специальных знаний. По словам министра, включать компьютер, уметь заполнять «Кунделик» и выходить в Zoom недостаточно. Учителя будут проходить специальные курсы по повышению квалификации, чтобы знать, как это — обучать школьников и студентов дистанционно, передает Sputnik.

«Мы говорим о более широких вещах, в том числе — IT-компетенциях, методиках преподавания, о том, как давать задания, как работать через дистанционную систему. Все эти компетенции будут в составе специального модуля, курса, который будет преподаваться нашим коллегам в рамках повышения квалификации», — сказал Асхат Аймагамбетов во время брифинга на платформе Zoom.

Такие же изменения коснутся будущих педагогов, которые только собираются поступать в университеты.

«В рамках подготовки вузов мы также вводим обязательный модуль по дистанционному обучению. Будущие наши педагоги, обучаясь в вузе, должны овладеть всеми этими технологиями, методиками и компетенциями», — заявил министр.

Все эти меры не означают, что Казахстан полностью перейдет на дистанционный формат обучения. Министр подчеркнул, что традиционное очное обучение остается в приоритете. Вместе с тем, дистанционный формат необходимо развивать.