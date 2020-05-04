Аида Балаева возглавила Министерство информации и общественного развития

На этой должности она сменила Даурена Абаева.

Указом Президента РК Аида Балаева назначена министром информации и общественного развития Республики Казахстан. В связи с новым назначением она была освобождена от должности помощника Президента — заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений АП. Эту должность она занимала с июля 2019 года.

Аида Балаева родилась в 1974 году. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «учитель русского языка и литературы» и Казахский национальный аграрный университет. В разные годы работала ведущим специалистом отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия, исполняющим обязанности начальника управления информации по городу Алматы, занимала должность директора департамента внутренней политики Алматы, начальника Управления внутренней политики Нур-Султана. На протяжении четырех лет работала заместителем акима столицы.

Даурен Абаева, ранее возглавлявший Министерство информации и общественного развития, перешел на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента РК.