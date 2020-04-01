Более 750 тысяч онлайн-услуг получили казахстанцы с начала карантина

Для оперативного устранения возникающих проблем создана группа с участием представителей госорганов.

С начала введения карантина казахстанцы получили более 750 тысяч онлайн-услуг. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook.

«На прошлой неделе мы запустили возможность получения ЭЦП без посещения ЦОН. На сегодня дистанционно выдано около 20 тыс. ЭЦП. Параллельно совершенствуем сервис. Коллеги работают над возможностью подачи заявки на ЭЦП через мобильное приложение и для юридических лиц. Сегодня получил статистику по онлайн-услугам. За период закрытия ЦОН гражданами было получено более 750 000 онлайн-услуг. Мои коллеги мониторят работоспособность всех сервисов на eGov и следят за вашими комментариями. Параллельно разработчики занимаются реализацией новых задач. Буквально за прошлую ночь было сделано несколько услуг, в том числе по получению выплаты во время ЧП», — отметил глава ведомства.

По его словам, для оперативного устранения возникающих проблем создана группа с участием представителей госорганов, которые непосредственно и оказывают услуги на eGov.

«Если возникают сложности в процессе получения услуг, обращайтесь в call-центр 1414. Не всегда можно быстро дозвониться, согласен, потому как в некоторые дни количество звонков доходит до 500 тыс. Это рекорд за всю историю работы единого контакт центра. Чтобы сократить ваше время ожидания, к этой работе мы привлекли 1800 сотрудников ЦОН, которые теперь дистанционно помогают вам освоить процесс получения услуг онлайн. Но я вас убедительно прошу обращаться в кол-центр 1414 только по вопросам получения государственных услуг и ЭЦП. Звонки с вопросами „есть ли в соседнем доме контактные?“ или „почему подорожал имбирь“ отвлекают операторов и заставляют ждать других людей, которым действительно важна консультация по услуге», — добавил Жумагалиев.