Юридические лица тоже смогут получить ЭЦП удаленно

Разработкой сервиса занимается АО «Национальные информационные технологии».

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, когда будет разработана система подачи заявок ЭЦП для юридических лиц в Казахстане. Разработкой сервиса по получению ЭЦП онлайн занимается АО «НИТ», передает Zakon.kz.

Предоставление данного сервиса ожидается уже в ближайшее время. Отмечается, что некоторые предприниматели РК оказались в ситуации, когда они не могут зайти в кабинет налогоплательщика, портал госзакупок и так далее.