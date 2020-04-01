На eGov появились новые государственные услуги и сервисы

Упрощена услуга подачи заявки на получение социальной выплаты на период ЧП.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске новых государственных услуг и сервисов на портале электронного правительства. Теперь граждане могут подать заявление на назначение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, а также заявление на регистрацию безработного гражданина.

Более того, при реализации новых государственных услуг и сервисов были упрощены некоторые процессы их получения.

«В связи с многочисленными обращениями и просьбами граждан мы упростили процесс подачи электронного обращения через сервис „Электронные обращения“ на получение социальной выплаты (42500 тенге). А именно — сделали поле „Наименование государственной услуги“ не обязательным для заполнения, так как именно это поле было затруднительным и зачастую неверно заполненным. То есть, пользователю достаточно в поле „Содержание“ указать/выбрать „Назначение социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения“, далее указать необходимый регион, и самое главное — правильно и точно выбрать в получателях соответствующий отдел занятости и социальных программ (центральный аппарат или отдел в вашем регионе)», — пояснили в АО НИТ.

Отмечается, что на момент подачи электронного обращения у пользователя должна быть действующая ЭЦП, которую можно также получить, не выходя из дома. График работы сотрудников ЦОН, задействованных по процессе выдачи ЭЦП удаленно, следующий: понедельник — пятница с 09:00 до 20:00 ч., суббота — с 09:00 до 14:00 ч., воскресенье — выходной.

На сегодняшний день государственные услуги и сервисы можно получить:

— через портал eGov;

— в мессенджере Facebook и ВКонтакте;

— посредством Telegram-bot — @EgovKzBot2.0;

— через приложение eGov Mobile (AppStore/GooglePlay).

С пошаговыми видео-инструкциями по получению государственных услуг и сервисов, а также по получению ЭЦП для физ. лиц удаленно можно ознакомиться на YouTube-канале eGov. Консультации доступны в мессенджерах Facebook и ВКонтакте или по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра РК 1414.