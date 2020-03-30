Ученикам и учителям могут передать школьные компьютеры во временное пользование

В связи с введением в стране дистанционного обучения из-за угрозы распространения коронавируса возник вопрос нехватки или отсутствия компьютеров и смартфонов у некоторых учащихся.

О том, как будет решаться этот вопрос, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Елорда Инфо.

«Мы понимаем, что при использовании электронных систем обучения могут возникнуть некоторые сложности, которые возникали и в других развитых странах. В одной семье могут быть несколько учеников, и им неудобно будет пользоваться одним компьютером или смартфоном, либо они вообще отсутствуют. У некоторых нет подключения к интернету», — отметил министр.

По его словам, в настоящее время совместно с местными исполнительными органами рассматривается вопрос передачи ученикам и учителям школьных компьютеров во временное пользование.

«Президент поручил принять все необходимые меры для организации дистанционного обучения. Эти вопросы сейчас на особом контроле. Совместно с акиматами мы решаем вопрос о временной передаче школьных компьютеров ученикам и учителям, а также о приобретении при необходимости дополнительной техники для школ (планшетов или компьютеров), которые можно передать на временное пользование. Некоторые регионы уже начали эту работу», — сообщил Аймагамбетов.