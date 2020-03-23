«Казахтелеком» расширяет меры поддержки казахстанцев в период карантина

Оператор не будет отключать телекоммуникационные услуги абонентам с задолженностью.

АО «Казахтелеком» объявляет о выработке мер, направленных на поддержку абонентов в период карантина. Согласно заявлению Главы государства, которое он сделал сегодня на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению, на период ЧП предоставление услуг связи казахстанцам должно быть продолжено даже в случае возникновения задолженности. Эта мера вошла в комплекс антикризисных решений, обозначенных Касым-Жомартом Токаевым.

Одно из заявлений Президента касалось расширения доступа к мобильной связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам: «На период ЧП даже в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно быть продолжено. Доступ на все казахстанские интернет-ресурсы должен быть бесплатным».

В связи с этим «Казахтелеком» объявил о том, как будет поддерживать своих абонентов в период карантина. Учитывая, что компания предоставляет услуги телефонии, доступа в интернет, цифрового телевидения, а также мобильной связи по всему Казахстану, включая и закрытые из-за карантина Нур-Султан и Алматы, число абонентов оператора весьма велико. Согласно абонентскому договору, пользователи должны оплачивать услуги регулярно в определенные сроки, а в случае задолженности по оплате проводится отключение абонентов от данных услуг. Однако в условиях объявленного карантина многие абоненты оказались в ситуации, когда они не имеют возможности оплатить коммунальные услуги. Поэтому «Казахтелеком» и решил поддержать абонентов — отключений тех, кто имеет задолженность по оплате услуг, не будет.

Как заявили в компании, такое решение продиктовано заботой о клиентах в непростое для страны время и стремлением обеспечить казахстанцев бесперебойной связью с родными и близкими. Напомним, ранее было объявлено о подписании «Казахтелекомом» меморандума с Министерством здравоохранения РК, согласно которому более 5 000 казахстанских медиков будут обеспечены бесплатной мобильной связью и интернетом на сетях Tele2, Altel, Kcell|Activ. Кроме того, с 20 марта для всех абонентов цифрового телевидения открыт доступ к телеканалам премиального пакета. Все перечисленные меры направлены на поддержку казахстанцев в период борьбы с коронавирусом.

По словам главного директора по розничному бизнесу АО «Казахтелеком» Игоря Погребицкого, так «Казахтелеком» вносит свой вклад в общее дело борьбы с коронавирусом: «Мы понимаем, что в условиях карантина нашим абонентам крайне важно оставаться на связи, нужен интернет и цифровое телевидение, а также в целом доступ к широкому спектру услуг „Казахтелеком“. Именно поэтому мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы казахстанцы в период карантина, оставаясь дома, не теряли связи с внешним миром».