По скорости мобильного интернета Казахстан уступает Армении и России

РК занимает в мире 103-е место из 140.

Скорость загрузки данных по мобильному интернету в РК не достигает и 19 Мбит/с, в то время как в среднем по миру она составляет около 32 Мбит/с. К началу марта 2020 года в Казахстане насчитывается 25,3 млн абонентов сотовой связи — на 1,8% меньше, чем в прошлом году. Плотность абонентов за год сократилась со 140 до 136 на 100 человек, сообщает Finprom.kz.

При этом число абонентов сотовой связи, имеющих доступ в интернет, выросло на 6,2%, до 15 млн; их плотность на 100 человек также увеличилась — с 77 до 81 абонента. Из 15 млн абонентов с доступом в интернет у 14,8 млн — соединение с использованием высокоскоростного широкополосного доступа. Здесь количество также выросло за год на 6,2%. Плотность на 100 человек выросла с 76 до 79 абонентов.

Одновременно с увеличением охвата населения высокоскоростной мобильной связью рейтинг Казахстана по скорости загрузки данных через мобильную сеть за год упал: с 85-го страна опустилась на 103-е место и в январе 2020 года заняла позицию между Сирией (102-е место) и Колумбией (104-е место), согласно данным сайта Speedtest.

Средняя скорость загрузки данных в Казахстане составила 18,85 Мбит/с (годом ранее — 18,79 Мбит/с), в то время как в среднем по миру показатель достиг 31,95 Мбит/с, увеличившись за год с 25,38 Мбит/с. Самый быстрый интернет — в ОАЭ (87,01 Мбит/с), Южной Корее (83,09 Мбит/с) и Катаре (82,59 Мбит/с).