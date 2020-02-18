В Казахстане отменят бумажные зачетки

Это должно значительно упростить процесс получения баллов, которые давно уже выставляются в электронном журнале.

Бумажные зачетные книжки для студентов вузов отменят в Казахстане. Ожидается, что это значительно упростит процедуру получения баллов и минимизирует бюрократию. Об этом сообщает министерство образования и науки Казахстана. Указ об упразднении зачеток для студентов, магистрантов и докторантов уже разработали, передает Sputnik.

«В казахстанских вузах история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов уже давно ведется в информационной системе в транскрипте. Транскрипт, отражающий успеваемость, выдается по запросу студента за любой период его обучения», — говорится в сообщении Минобразования.

Теперь более 604 тысячам студентов, 35 тыс. магистрантов и 6 тыс. докторантов больше не придется носить с собой привычные зачетки. В профильном ведомстве отметили, что в среднем одна зачетная книжка в Казахстане стоит около 380 тенге. В целом, вся система образования постепенно переходит в онлайн-формат.