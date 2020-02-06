Число пользователей мобильного интернета увеличилось до 19 млн человек.

Количество интернет-пользователей в Узбекистане составляет 22 млн, в т. ч. количество пользователей мобильного интернета увеличилось до 19 млн человек. Об этом сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики, передает CentralAsia.

По данным министерства, общая пропускная способность подключения к международной сети интернет в стране составила 1 200 Гбит/с. Через Международный центр пакетной коммутации (МЦПК) организована возможность выхода в интернет со скоростью 750 Гбит/с, а уровень загрузки внешнего канала МЦПК составил 76,6%.

С 1 января 2020 года тариф на внешний канал интернет для операторов и провайдеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен на 34% и составил 56,0 тыс. сумов (5,8 доллара) за 1 Мбит/с.

В целях развития сетей мобильной связи установлено 2 017 базовых станций, их общее количество превысило 26 тысяч. Уровень охвата населения республики мобильной связью достиг 96%, и широкополосного доступа к сети мобильного интернета — 70%.

В рамках реализации проектов по расширению широкополосного доступа к сети интернет операторами и провайдерами установлено 786 тыс. портов, а общее количество портов широкополосного доступа составляет 1,9 млн единиц. В 2020 году по республике будет проложено 12 тысяч километров волоконно-оптических линий связи и установлено 2 200 новых базовых станций мобильной связи.