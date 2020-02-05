Банки выделили рекордный объем заемных средств телекому в 2019 году

При этом доля токсичных кредитов в секторе сократилась с 5% до менее чем 1%.

Объем кредитов, выданных в сфере информации и связи в декабре 2019 года, составил 4,6 млрд тг — на 22,1% меньше, чем в прошлом месяце, и на 9,1% меньше, чем в декабре 2018-го. Самый большой объем выданных кредитов в 2019 году был зафиксирован в мае — 94,2 млрд тг (рекордный показатель); в 2018 году наибольший объем выданных займов наблюдался в июле — 19,6 млрд тг, сообщает Ranking.kz.

В целом же за январь–декабрь 2019 года объем кредитов, выданных в сфере информации и связи, составил рекордные 131,8 млрд тг. По сравнению с 2018 годом был отмечен рост в 2,6 раза. Портфель кредитов в сфере информации и связи на конец 2019 года составил 128 млрд тг — на 78,1% больше, чем годом ранее. До этого два года подряд объем кредитов в секторе уменьшался.

Объем просроченных займов в сфере информации и связи сокращается третий год подряд, при этом за последний год он уменьшился сразу на 84,7% и составил 588 млн тг — лишь 0,5% от портфеля займов в этой сфере. Годом ранее доля просрочки составляла 5,4%.