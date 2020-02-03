В приложении Homebank появилась оплата посредством NFC

Пользователи смартфонов на ОС Android смогут использовать бесконтактную оплату.

Halyk Bank объявил о новой возможности для пользователей мобильного приложения Homebank — для владельцев смартфонов на ОС Android реализована бесконтактная оплата при помощи NFC. Услуга доступна держателям карт Visa от Halyk Bank.

«Теперь сотни тысяч владельцев Android устройств с поддержкой NFC через приложение Homebank смогут осуществлять платежи одним касанием в торговых и сервисных предприятиях по всему миру. Для этого понадобится лишь POS-терминал с функцией бесконтактной оплаты. С запуском новой услуги отпадает необходимость носить с собой платежные карты и наличные деньги. Ваш смартфон превращается в универсальное бесконтактное безналичное платежное средство. Технология NFC-оплаты безопасна, так как подключенное к приложению устройство не сохраняет номер банковской карты», — сообщили в банке.

При этом нет необходимости скачивать дополнительные приложения — использовать NFC-оплату можно с сегодняшнего дня, для этого необходимо обновить мобильное приложение Homebank до последней версии.

Вот как выглядит алгоритм оплаты посредством NFC:

— войдите в приложение Homebank

— выберите значок NFC оплаты

— поднесите смартфон к POS-терминалу с функцией бесконтактной оплаты

— оплата произведена.

«Впервые в Казахстане в одном банковском приложении реализовано на выбор пользователя несколько вариантов для оплаты: Android платежи при помощи смартфонов, оснащенных модулем NFC и QR-оплаты. Это первое и пока единственное подобное решение в Казахстане», — отметил заместитель председателя правления Halyk Bank Аскар Смагулов.

Напомним, недавно в Казахстане стартовал пилотный проект платежного сервиса Samsung Pay. В рамках тестирования к нему был подключен сначала Halyk Bank, затем присоединились Альфа-Банк Казахстан и Сбербанк Казахстан. Ожидается, что к концу февраля к проекту присоединятся и другие банки РК.

Как подчеркнула Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в странах Центральной Азии, Казахстан уверено движется по пути инновационного развития. Чем больший выбор удобных и безопасных платежных решений будет у потребителей, тем активнее они будут ими пользоваться.