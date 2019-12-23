Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-ноябре 2019 года

Операторы заработали почти на 63 млрд тенге больше в текущем году

Январь–ноябрь 2019-го

Весь рынок телекома по состоянию на ноябрь 2019 года включительно, по данным Комитета по статистике МНЭ, составил почти 728 млрд тенге* против 665 млрд тенге годом ранее — это +9,5%. Это значит, что операторы заработали почти на 63 млрд тенге больше в текущем году ($164,5 млн по курсу Нацбанка РК). Напомним, что по итогам полугодия рост составил 3,9%, но в июле ускорился, а по итогам августа достиг 6,2%.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–ноябре 2019 года составили 24,1 млрд тенге, что на 9,2% меньше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи операторы получили 34,3 млрд тенге (на 5% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 37,7 млрд тенге (на 18,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 32,6 млрд тенге (практически без изменений); от услуг мобильной связи — 207 млрд тенге (+4,8%, еще по итогам августа это +2,7%, то есть, рост ускорился); от интернета — 251 млрд тенге (на 12,6% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 131,6 млрд тенге (на 12,5% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–ноябре 2019 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе почти 82,1% всего рынка телекоммуникаций республики.

Ноябрь 2019-го

В последнем месяце осени текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 69,9 млрд тенге против 62 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2018-го — рост составил почти 12,5%. Как ранее отмечалось, если эти темпы сохранятся, то итоги года для игроков рынка будут полны приятных сюрпризов (в противовес — рынок находится на плато — см. график ниже).

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в ноябре 2019 года составила примерно 2,07 млрд тенге, что на 15,8% меньше объема ноября 2018 года (сегмент теряет объемы пугающими темпами — еще по итогам августа отставание составляло 11,4%). Продолжают снижаться объемы и в секторе местной телефонной связи — в ноябре 2019-го они составили около 3 млрд тенге (на 5% меньше к прошлому году). От услуг интернета операторы выручили 25,2 млрд тенге (на 17% больше объема ноября 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,08 млрд тенге (на 3,8% больше); от услуг мобильной связи — 19 млрд тенге — здесь рост почти на 10%; от прочих телекоммуникационных услуг — почти 13,2 млрд тенге (на 20,4% больше объема ноября 2018-го).

Самое главное

Итак, операторы подходят к финалу 2019-го года с хорошими показателями — доходы рынка продолжают приятно удивлять своей динамикой. Впрочем, это на взгляд обывателя. На взгляд же человека, который наблюдает за отраслью, не осталось в стороне обращение депутатов партии «Ак жол», которые попросили проверить мобильных операторов на предмет ценового сговора. Кроме того, в документе содержатся предложения по созданию условий для роста конкуренции на рынке телекоммуникаций. Пикантность ситуации в том, что в начале текущего года на рынке Казахстана произошла консолидация соответствующих активов, благодаря которой «Казахтелекому» стало принадлежать без малого 70% рынка. Если это предложение не увязнет в коридорах власти, то это означает только одно — маятник качнулся в обратную сторону.

Мы же продолжаем придерживаться мнения, что в основе существующего роста — банальное «жонглирование» тарифами и пакетными предложениями. И его потенциал не выглядит слишком сильным. Более того, можно предполагать, что 2020-й станет годом застоя в телекоме Казахстана — и с точки зрения доходов (топливо для его роста исчерпано — к примеру, уровень проникновения SIM-карт падает), и с точки зрения идей. И 5G вряд ли оживит скучную повестку грядущего года для отрасли — пока все, что делается в этой части в Казахстане, выглядит как рекламные акции, как игра мускулов.

*В сентябре текущего года Комитет по статистике МНЭ, руководствуясь тем, что «первичные статистические данные, представленные респондентом, не публикуются без согласия респондента, являющегося единственным по виду деятельности в разрезе района и области», не предоставил данные по показателям «Услуги по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник» и «Услуги мобильной связи». Мы предложили некие усредненные цифры, которые отражают текущую динамику, чтобы восполнить пробелы и показать картину доходов отрасли.