В Ташкенте рассмотрели опыт Китая в проекте «Умный общественный транспорт»

Он включает несколько составляющих, дающих возможность электронной оплаты за проезд, пользования бесплатным интернетом, получения информации о маршруте и т.д.

В хокимияте Ташкента прошла встреча с представителями компании Leon technology Co. Ltd. из Китая. На встрече рассмотрен вопрос сотрудничества в сфере информационных технологий. Иностранная сторона презентовала проект Smart City, который содержит в себе несколько направлений. Отмечено, что на первом этапе сотрудничества важно начать работу в определенном направлении, например, сфере общественного транспорта. Проект китайской стороны «Умный общественный транспорт» включает несколько составляющих, дающих возможность электронной оплаты за проезд, пользования бесплатным интернетом, получения информации о маршруте транспорта и оптимальном маршруте до пункта назначения. Также было уделено внимание организации зоны Wi-Fi, распространяемой от дорожных фонарей, передает CA-NEWS.

Руководитель аппарата хокима Ташкента Эркин Иминов отметил, что внедрению концепции «Умный город» в Ташкенте уделяется отдельное внимание и изучается опыт передовых стран и городов в данной сфере, а также рассматриваются соответствующие предложения. Также он выразил свое мнение о возможности реализовать пилотный проект с китайскими специалистами, направленный на внедрение ИКТ в деятельность дошкольных образовательных учреждений, и сообщил о готовности рассмотреть предложения в данном вопросе.