Божко возмутился автовыключением компьютеров у госслужащих

Он предложил проанализировать бизнес-процессы.

Вице-спикер мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко возмутился автоматическим выключением компьютеров госслужащих. Он предложил сначала проанализировать все бизнес-процессы, передает Today.kz.

«Положение, при котором выключать компьютеры у госслужащих в конце рабочего дня — может быть не с выключателя надо начать эту работу? Может быть, проанализировать бизнес-процессы? Почему у нас госслужащие не успевают выполнить свою работу вовремя? Может, потому что они вынуждены самую маленькую бумагу согласовывать, чуть ли не пробежав все кабинеты в министерстве, и у них не остается времени на какую-то работу, поэтому они вынуждены оставаться», — задался вопросом Божко.

Вице-спикер считает, что необходимо упросить систему согласований.

«Это решение самое простое и не очень реально обоснованное — взять выключить и все, а потом хоть трава не расти. А человеку же надо отвечать перед руководством, перед вышестоящими руководителями. Вы лучше посмотрите бизнес-процессы, упростите систему согласований, заставьте ответственных лиц брать на себя ответственность, тогда каждый решит, стоит ли ему рано уходить с работы или стоит задержаться», — резюмировал Божко.