Предложения цифровых комиссаров рассмотрят на заседаниях межведомственной комиссии

Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

Цифровые комиссары направили в министерство около 50 замечаний и предложений, которые касались государственных услуг, ЦОН, а также цифровых проектов министерств и ведомств. Половина предложенных инициатив уже реализована.

К примеру, теперь государственные служащие не смогут «закрывать» электронные обращения без ответа из-за внесенных в систему электронного документооборота изменений, электронные ответы на обращения граждан теперь содержат исходящий номер, внесение сведений о смене руководителя юрлица сокращено до трех дней и т. д. Как отметил Аскар Жумагалиев, некоторые вопросы цифровых комиссаров, которые касались услуг, оказываемых другими госорганами, внесены в план рассмотрения на межведомственных комиссиях.

«Некоторые вопросы мы уже включили в перечень для рассмотрения на межведомственных комиссиях, так как они относятся к деятельности других госорганов. К примеру, некоторые родители сегодня не могут получать через eGov услуги на детей, имеющих свидетельства о рождении иностранных государств. Этот вопрос в числе тех, по которым предстоит найти решение в рамках МВК», — отметил Жумагалиев.

На очередную встречу с министром цифровые комиссары подготовили новую порцию проблемных вопросов и предложений. В основном они касались регистрации автотранспорта, получения водительских прав онлайн, прикрепления к поликлиникам, недоработок в интерфейсе при подаче заявки на некоторые е-услуги и т. д. Министр заявил, что все они будут взяты в работу.

На встрече Жумагалиев также сообщил, что в ближайшее время совместно с Правительством для граждан, МВД РК, АО «Казпочта» и АО «НИТ» планируется предусмотреть возможность доставки технического паспорта и государственного номера автомобиля на дом при его онлайн-регистрации.

По итогам встречи было принято решение, что следующие обсуждения будут тематическими, их посвятят конкретным сферам, с приглашением представителей и других министерств.

Напомним, в сентябре в министерстве цифрового развития была создана специальная группа «Цифровых комиссаров», в состав которой вошли общественные деятели, журналисты и блогеры, которые ведут общественный мониторинг цифровых инициатив госорганов и сферы госуслуг.