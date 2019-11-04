В два раза вырос объем безналичных операций с использованием платежных карт

Общий объем безналичных платежей и переводов денег с использованием платежных карт составил 8,9 трлн тенге.

По состоянию на 1 октября 2019 года общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 30,6 млн единиц, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 43%. Основная доля безналичных транзакций была проведена посредством онлайн-сервисов банков. На сегодня в них зарегистрировано около 18 млн пользователей. Из них 34% регулярно проводят операции, что подтверждает востребованность у населения дистанционных цифровых каналов банков. Ежедневно через онлайн-сервисы проводится более 1,3 млн операций на сумму более 21 млрд тенге.

«Общий объем безналичных платежей и переводов денег с использованием платежных карточек за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в два раза и составил 8,9 трлн тенге», — сообщил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.