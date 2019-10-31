Мажилисмены потребовали навести порядок в базах данных

Депутаты возмутились тем, что их включили в список должников по налогам.

Депутаты мажилиса выразили возмущение тем, что их имена оказались в списке должников по налогам. Как заверили народные избранники, они являются честными плательщиками налогов. В парламенте потребовали навести порядок в базе данных. А ведомству, которое отвечает за цифровое развитие, надо повышать уровень информационной безопасности, заявили мажилисмены, передает Sputnik.

«Я теперь каждый месяц проверяю, есть у меня долг или нет. Потому что к кому-то перенаправляют мою оплату и выставляют должником. Если мы не наладим эту простую систему, то зачем вообще нужен интернет? Зачем тратить столько денег, если в итоге это не работает?» — говорит депутат мажилиса Омархан Оксикбаев.

Спикеры мажилиса возмутились тем, что базы данных вовремя не обновляются.