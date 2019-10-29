В конкурсе на лучший цифровой офис победа досталась Министерству труда и соцзащиты РК

В рамках Цифрового офиса МТСЗН РК реализуется три проекта.

По итогам конкурса «Лучший офис цифровизации», проведенного в рамках II Международного инновационного форума Digital Bridge, цифровой офис МТСЗН РК признан лучшим среди госорганов, передает Kazpravda.kz.

Конкурс ежегодно проводится среди государственных органов в рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан». Его цель — обмен опытом и инновационными решениями в области цифрового развития между ведущими IT-специалистами и различными организациями. Критериями оценки являются масштабность внедрения реализуемых проектов и использование инновационных технологий, а также доля казахстанского содержания в реализуемых проектах.

В рамках Цифрового офиса МТСЗН РК реализуется три проекта: «Учет трудовых договоров и ведение профилей работников», «Развитие электронной биржи труда», «Развитие и внедрение систем социально-трудовой сферы».

Так, проект «Учет трудовых договоров и ведение профилей работников» представляет собой общее хранилище электронных трудовых договоров. На сегодня к нему подключено 20,6 тыс. организаций и зарегистрировано порядка 864 тыс. договоров. Формирование электронной трудовой книжки будет гарантировать сохранность данных и формирование достоверного источника по трудовой деятельности гражданина РК. Тем самым система позволит отказаться от бумажного варианта трудовой книжки, что в будущем позволит считать стаж для выплаты пенсии без предъявления трудовой книжки и полностью автоматизировать проактивную услугу по начислению пенсии при достижении возраста. Планируется, что до конца 2019 года будет подключено 30 тыс. работодателей и зарегистрировано не менее 1 млн трудовых договоров.

Портал электронной биржи труда (ЭБТ) был запущен в январе 2018 года. Это первая цифровая площадка в стране, аккумулирующая вакансии и резюме от государственных центров занятости, частных агентств и онлайн-площадок. На сегодня к ЭБТ подключено 203 центра занятости населения, 54 частных агентства, 7 интернет-площадок, 4 СМИ. С начала 2018 года при помощи ЭБТ трудоустроилось 824 тыс. граждан, в том числе на постоянные рабочие места — 589 тыс., на временную работу — более 234 тыс.

Проект «Развитие и внедрение систем социально-трудовой сферы» позволяет получать услуги в проактивном формате — государственный орган сам выявляет потенциального услугополучателя, как только у него появляется право на их получение. При этом весь процесс оказания госуслуги происходит удаленно, без обращения граждан, через SMS-диалог посредством мобильной связи. На сегодня казахстанцам доступно четыре таких услуги. Кроме того, семь услуг по социально-трудовой сфере доступны в мобильной версии портала электронного правительства, запущен Telegram-bot по расчету полагающихся пенсионных выплат и помощи в поиске работы. До конца 2019 года планируется количество электронных услуг довести до 36, в т. ч. проактивных — до 21.

В рамках проекта «Развитие и внедрение систем социально-трудовой сферы» запущен пилот портала социальных услуг, реализуемый в г. Актобе. В настоящее время к этому ресурсу подключено три медико-социальных учреждения. Ввод портала позволяет исключить процедуру государственных закупок, сократить сроки получения средств и услуг реабилитации гражданам с инвалидностью. Портал предоставляет гражданам с инвалидностью возможность самостоятельно выбирать средства и услуги, которые будут наиболее полно отвечать их индивидуальным потребностям. После реализации пилотного проекта в Актобе планируется осуществить поэтапное внедрение портала в других регионах страны.