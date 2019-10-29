В Казахстане 93 школы не подключены к интернету.

На систему электронного обучения E-learning Министерства образования и науки было потрачено 35 миллиардов тенге, но ее так и не приняли в эксплуатацию. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК по вопросам цифровизации заявил депутат мажилиса Мухтар Ерман, передает Kazpravda.kz.

Он констатировал наличие 93 школ, которые не подключены к интернету. Наибольшее их количество в Западно-Казахстанской области (30 школ). Подобные школы есть в Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях.

«Кроме того, 684 школы подключены к интернету со скоростью менее 4 мегабит в секунду. Часто бывают сбои соединения в тех школах, где уже обеспечен доступ к интернету. Это говорит о недостаточном качестве, и в значительной степени препятствует доступу к элементам цифровой образовательной платформы и, таким образом, получению в сельских школах качественного образования», — заявил депутат.