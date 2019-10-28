Одного триллиона тенге может достигнуть объем e-commerce в Казахстане к 2025 году

Общее количество покупателей электронных товаров и услуг составляет около 2,3 млн человек.

Мультипликативное влияние электронной коммерции на экономику позволяет прогнозировать ежегодный вклад в ВВП страны на уровне 1,1%. Развитие электронной торговли представляет огромный потенциал для экономического роста. Она дает возможность безграничного увеличения товарооборота, предоставляет доступ на рынок любой страны и обеспечивает развитие транзитного потенциала, сообщает Елорда инфо.

В Казахстане за последние пять лет наблюдается рост электронной торговли в среднем на 26%, при этом с 2015 года среднегодовой рост ускорился до 30%. В валовом значении объем сделок в 2018 году достиг 259,5 млрд тенге. Доля электронной торговли от общего объема розничной торговли составила 1,4%.

На отечественном рынке представлено свыше 1 700 самостоятельных интернет-магазинов и порядка 20 электронных торговых площадок, на которых осуществляют деятельность более 1 млн субъектов малого и среднего бизнеса. Общее количество покупателей электронных товаров и услуг составляет около 2,3 млн человек.

Структура рынка электронной коммерции на 68% состоит из торговли товарами и на 32% — услугами. Высоким спросом пользуются строительные материалы, бытовая техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг — продажа авиа и железнодорожных билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.