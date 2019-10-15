Акции Яндекса упали почти на 20%

Это произошло после обсуждения в Госдуме закона об иностранных акционерах в интернет-компаниях.

Акции российской интернет-компании «Яндекс» 11 октября резко упали после открытия торгов на бирже NASDAQ в США на 18,36%. Стоимость одной акции по состоянию на 18:12 по московскому времени составила $29,05, в то время как к моменту закрытия торгов накануне находилась на отметке в $35,56. На Московской бирже, где акции также торгуются, падение в цене составило 19,38% — до 1 876 рублей за акцию, передает «Курсив».

Накануне падения, 10 октября, в комитете по информационной политике российской Госдумы обсуждался законопроект о значимых интернет-компаниях. Его автор предлагает ограничить право иностранцев владеть и управлять «информационно значимыми» для развития инфраструктуры интернет-ресурсами, а также ограничить долю владения иностранцами до 20%. Поправки также вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете»: такими депутат предлагает считать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

Согласно поправкам, основным владельцем «значимых» ресурсов сможет быть только россиянин или российское юридическое лицо. А долю иностранного участия в них предлагается ограничить 20% голосующих акций. В случае, если это условие будет нарушено, в России будет запрещена реклама ресурса и услуг, которые он оказывает.

«Технические средства» и базы данных «значимых» сайтов, как следует из поправок, должны будут находиться только на территории России. Депутат объясняет это необходимостью защиты персональных данных россиян. Головной компанией холдинга Yandex в настоящее время является зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex, акции которого обращаются в основном на NASDAQ, причем свободно торгуются более 50% акций.

В пояснительной записке к закону сказано, что он затронет «Яндекс» и Mail.ru. Обе компании уже выступили против поправок и заявили, что «в текущей редакции он принят быть не может».