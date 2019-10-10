Glovo вышел в Нур-Султан

Испанский стартап, основанный в Барселоне, представлен в 202 городах и 26 странах.

Летом этого года стартап Glovo начала свою работу на казахстанском рынке — сервис запустился в Алматы. Казахстан стал 22 страной в географии покрытия компании. Теперь Glovo объявил и о старте работы в Нур-Султане. Сервис быстрой доставки Glovo был основан в 2015 году в Барселоне. Сегодня Glovo представлен в 202 городах и 26 странах. Приложением ежемесячно пользуются в среднем более 1 800 000 человек, делая более 4 600 000 заказов.

«Мы очень рады выходу на казахстанский рынок. Наша цель — с помощью новейших технологий сделать жизнь казахстанцев более комфортной, доставку продуктов и любых необходимых товаров — простой и удобной, а также создать дополнительную возможность для заработка тысячам курьеров», — заявил Оскар Пьер, генеральный директор и основатель Glovo.

Особенностью Glovo является функция «Что угодно», с помощью которой пользователь может заказать доставку любой вещи, если она помещается в сумку Glovo. Курьеры Glovo могут сходить в аптеку или купить одежду, отправить посылку или привезти забытые ключи. Представители компании отмечают, что этот раздел пользуется большой популярностью среди казахстанских пользователей — 20% заказов за последние три месяца были сделаны именно после выбора данной функции в приложении.

Отметим, что этот год стал в некоторой степени прорывным для казахстанского рынка доставки, и в первую очередь — еды. Весной стало известно о приходе сервиса Wolt, затем появилась и Яндекс.Еда.