ИТ-сообщество соберется в Караганде на IT-Week 2019
В рамках форума пройдут хакатоны, лекции и воркшопы, а также панельные сессии с участием представителей власти.
С 24 по 27 сентября в Карагнде пройдет масштабная конференция IT-Week 2019. На этой площадке предприниматели, инвесторы и представители государства обсудят развитие IT-инфраструктуры, а начинающие специалисты смогут попрактиковаться в создании готовых технических решений в режиме реального времени.
Задачи IT-Week 2019:
— Формирование IT-сообщества области;
— Распространение информации о новинках в области информационных технологий среди населения;
— Информирование граждан о возможностях электронного взаимодействия с органами власти;
— Содействие развитию ИТ-отрасли на территории области;
— Презентация актуальных ИТ-специальностей, стажировок в топовых компаниях и программ обучения.
В рамках форума пройдут хакатоны, лекции и воркшопы от отечественных и международных спикеров, панельные сессии с участием представителей власти, международных специалистов представителей бизнеса и инвесторов, а также Soft& Gadget Show. Помимо этого будут работать ярмарка IT-вакансий, выставка «Цифровые технологии для всех», и StartUp-школа.
Все подробности с датами проведения и локациями, а также формы регистрации вы можете найти на сайте IT-Week 2019.