ИТ-сообщество соберется в Караганде на IT-Week 2019

В рамках форума пройдут хакатоны, лекции и воркшопы, а также панельные сессии с участием представителей власти.

С 24 по 27 сентября в Карагнде пройдет масштабная конференция IT-Week 2019. На этой площадке предприниматели, инвесторы и представители государства обсудят развитие IT-инфраструктуры, а начинающие специалисты смогут попрактиковаться в создании готовых технических решений в режиме реального времени.

Задачи IT-Week 2019:

— Формирование IT-сообщества области;

— Распространение информации о новинках в области информационных технологий среди населения;

— Информирование граждан о возможностях электронного взаимодействия с органами власти;

— Содействие развитию ИТ-отрасли на территории области;

— Презентация актуальных ИТ-специальностей, стажировок в топовых компаниях и программ обучения.

В рамках форума пройдут хакатоны, лекции и воркшопы от отечественных и международных спикеров, панельные сессии с участием представителей власти, международных специалистов представителей бизнеса и инвесторов, а также Soft& Gadget Show. Помимо этого будут работать ярмарка IT-вакансий, выставка «Цифровые технологии для всех», и StartUp-школа.

Все подробности с датами проведения и локациями, а также формы регистрации вы можете найти на сайте IT-Week 2019.