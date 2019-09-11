Туристы в Узбекистане смогут арендовать планшеты

Пункты проката организованы на территории вокзалов и аэропортов.

В аэропортах, вокзалах и других туристических объектах страны появились пункты аренды специальных планшетов, где установлены необходимые мобильные приложения для туристов, путешествующих по Узбекистану, передает Repost.uz.

В 2018 году в аэропортах, на вокзалах и в других туристических объектах республики была запущена продажа специальных SIM-карт для удобства туристов. Эти SIM-карты, являющиеся альтернативой роумингу, можно приобрести только с паспортом иностранного гражданина. Помимо этого в туристических объектах страны планируется запустить услуги аренды мобильных телефонов и WIFI-роутеров.