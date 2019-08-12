В ЦИК прокомментировали утечку данных

Центризбирком Казахстана провел служебное расследование после подозрений в том, что утечка персональных данных казахстанцев произошла из баз ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии прокомментировали утечку персональных данных 11 миллионов казахстанцев. В ЦИК сообщили, что единый электронный реестр граждан-избирателей находится на серверах Центральной избирательной комиссии, которые предусматривают все меры защиты информации и не имеют внешних подключений, в том числе к интернету, передает Sputnik.

«Таким образом, утечка данных с серверов ЦИКа невозможна», — подчеркнули в комиссии.

Несмотря на это, ЦИК провел служебное расследование, которое не выявило попыток несанкционированного доступа к серверам Центризбиркома. При этом установлено, что в ходе обновления информационно-аналитической системы подрядной организацией использовался сервер разработки, который мог послужить источником утечки данных. Результаты служебного расследования и материалы, касающиеся деятельности инженерно-технического центра ЦИКа переданы в органы.

Напомним — ранее специалисты ЦАРКА обнаружили, что в свободный доступ попали личные данные 11 миллионов казахстанцев. По словам экспертов, данные базы — свежие: они были актуализированы около полугода назад. Министр Аскар Жумагалиев поручил выяснить источник и причины утечки.