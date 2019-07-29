KZ-CERT борется с наркотрафиком в Казнете

В казахстанском сегменте Сети обнаружены интернет-ресурсы, посредством которых реализовывались наркотические продукты по всей территории РК.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщила о том, что в ходе анализа Казнета было выявлено 46 интернет-ресурсов, распространявших наркотические вещества на территории Республики Казахстан. Продажа осуществлялась как в крупных городах (Нур-Султан, Алматы, Актау, Петропавловск и т. д.), так и в близлежащих к ним регионах (Зайсан, Сарань, Лисаковск и т. д.).

В ведомстве приводя в пример один из интернет-магазинов, реализующий косметические средства, который также продавал и наркотики. Вместе с тем были выявлены закрытые группы в мессенджере Telegram, подключение к которым осуществлялось по ссылке.

Благодаря совместной работе KZ-CERT и компетентных органов выявленные интернет-ресурсы прекратили свою работу.

«Уважаемые казахстанцы! KZ-CERT будет проводить работу по выявлению подобного рода инцидентов ИБ, однако обращаем ваше внимание на то, что наркоторговцы не гнушаются в выборе инструментов продаж, и есть риски подмены, создания новых страниц, где они также будут осуществлять свою деятельность. Поэтому для обеспечения безопасности наших детей, родных и близких, призываем всех проявить особую бдительность, и в случае выявления подобных интернет-ресурсов сообщать нам по номеру 1400 или в группу телеграмм @kzcert. Только совместными усилиями мы сможем остановить наркотрафик в сети», — обратились представители KZ-CERT к гражданам.