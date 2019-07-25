Казахстан подписал соглашение о сотрудничестве с международной организацией спутниковой связи

Перед АО «РЦКС» поставлена задача выхода на международный рынок и более активного сотрудничества с зарубежными операторами по предоставлению услуг.

23 июля прошла встреча представителей АО «РЦКС» и Intelsat GS& M, в ходе которой было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. У АО «РЦКС» также имеются соглашения о сотрудничестве с европейской компанией Еutelsat, российским государственным предприятием «Космическая связь» и соглашение с крупнейшим оператором связи Intelsat, передает Ehonews.kz.

«Сегодня казахстанские спутники „KazSat-2“ и „KazSat-3“ на 100% обеспечивают потребности Республики Казахстан в услугах космической связи. Министерством поставлена задача выхода на международный рынок, более активного сотрудничества нашей компании с зарубежными операторами по предоставлению услуг, — отметил руководитель АО „РЦКС“ Бауыржан Кудабаев. — Использование ресурсов Intelsat, имеющего более 50 спутников связи по всему миру и большой опыт, даст возможность нашим клиентам использовать услуги космической связи за пределами зон покрытия казахстанских спутников, размещенных на орбитальных позициях 58,5 и 85,5 градусов восточной долготы. Сегодня ситуация на мировом рынке космических услуг такова, что без дружественного и взаимовыгодного партнерства не обойтись. Справа на орбите от „KazSat-2“ расположен китайский космический аппарат, слева — два американских спутника. Поэтому необходимость сотрудничества, обмена опытом очень актуальна. К примеру, нас очень интересует опыт больших объемов продаж Intelsat, работ с производителями наземного оборудования».

Во время встречи ее участники обсудили вопросы о совместном создании нового спутника, который будет использоваться для передачи связи. Кроме этого, представители затронули вопросы использования телепорта нашей страны на базе центра космической связи «Коктерек», расположенного в Алматинской области.

«Все эти вопросы мы планируем обсудить на предстоящей встрече в Вашингтоне в сентябре 2019 года», — сказал руководитель казахстанской компании.

В завершение встречи казахстанские представители пригласили руководителей Intelsat GS& M поучаствовать в ежегодном форуме «Дни космоса в Казахстане», который пройдет в ноябре этого года в столице Казахстана.