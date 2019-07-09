Расходы на публичные облачные сервисы достигнут $229 млрд

SaaS остается самым крупным сегментом на рынке облачных вычислений.

В 2019 году объем рынка публичных облачных сервисов и инфраструктуры достигнет $229 млрд, а в 2023 году — $500 млрд. Среднегодовой темп прироста рынка сохранится на уровне 22,3%. Согласно заявлению аналитиков IDC, предприятия продолжают переход от традиционного приобретения программного обеспечения к модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), а также отходят от строительства инфраструктуры, предпочитая модель «инфраструктура как услуга» (IaaS). Эти тенденции способствуют росту рынка, передает Iot.ru.

SaaS останется самым крупным сегментом на рынке облачных вычислений. IaaS будет второй по величине категорией расходов на публичные облачные сервисы. Модель «платформа как услуга» (PaaS) сохранит третью позицию. Более трети расходов на рынке придется на три отрасли: профессиональные услуги, дискретное производство и банковское дело.