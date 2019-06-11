Туристскую отрасль цифровизируют
Планируется запустить портал для автоматизации выдачи приглашений для электронных виз.
Важным направлением госпрограммы по развитию туристской отрасли на 2019–2025 годы является повышение уровня цифровизации на рынке туристских услуг. О перспективах внутреннего туризма и проводимой работе по совершенствованию данного направления рассказал председатель правления АО «Национальная компания „Kazakh Tourism“» Уркен Бисакаев, передает Primeminister.kz.
Ключевым проектом является национальный туристический портал Kazakhstan.travel, где иностранные туристы могут ознакомиться с особенностями и достопримечательностями страны, получить максимальную информацию для путешествия по Казахстану.
На портале есть также раздел для бизнеса, который позволяет бесплатно тур операторам, гидам, туристским агентствам, ремесленникам и магазинам сувенирной продукции размещать информацию о своих маршрутах, товарах и услугах. В этом году планируется значительно расширить функционал для бизнеса. Появятся агрегаторы для бронирования авиабилетов и гостиниц.
В рамках развития портала предложена инициатива — проект Е-hotel, который призван решить ряд задач, среди которых автоматизация выдачи электронных приглашений для получения е-визы, создание единой базы гостиниц и других мест размещения. В дальнейшем этот проект должен стать единым окном получения информации для мест размещений.
Кроме того, планируются предоставление бесплатного интернета для топ-10 приоритетных туристических территорий, а также выдача мобильных MiFi-роутеров для иностранных туристов, работающих как PowerBank и кнопка SOS.
«Все эти инициативы окажутся полезными для туристов, ведь сегодня порядка 3,5 млрд человек имеют доступ в интернет, это люди всех возрастов, с разным уровнем образования доходов. Согласно исследованиям Google, на выбор места отдыха 65% туристов влияет информация, полученная из онлайн-ресурсов», — поясняют в ведомстве.