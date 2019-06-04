Apple объявит о закрытии iTunes

Плеер, просуществовавший 18 лет, теперь заменят три отдельных приложения.

iTunes, приложение, дебютировавшее на компьютерах Mac в 2001 году, олицетворяет собой целую эпоху. Но в скором времени iTunes отправится на покой. Как сообщает Bloomberg, на конференции WWDC Apple анонсирует ее отставку, передает «Курсив».

Вместо iTunes появятся три новые программы — Music, TV и Podcasts. После того как прошла популярность плееров iPod, iTunes использовалась владельцами iPhone для резервного копирования данных на ПК, и, судя по названиям, ни одна из трех этих программ не будет представлять таких возможностей. И тут есть два варианта: либо iTunes представят в свете приложения для исключительно резервного копирования данных на ПК, или Apple вовсе откажется от этой функции, заменив ее облачным хранилищем.

Фактически функции iTunes возьмет на себя новое приложение Apple Music. Обычным пользователям не стоит беспокоиться — программа сохранит в себе многие базовые функции медиакомбайна, включая синхронизацию с iOS-устройствами, восстановление ПО, резервное копирование, а также инструменты для организации медиатеки.

Также в macOS появятся отдельные приложения для просмотра фильмов, прослушивания подкастов и чтения книг. Они станут неотъемлемой частью системы, которой когда-то был iTunes.

О том, что жизненный цикл iTunes подошел к концу, видно и по страницам в социальных сетях. Примечательно, что корпорация не стала дожидаться конференции и полностью очистила страницы iTunes в Facebook и Instagram. Кроме того, доменные имена, так или иначе связанные с iTunes, теперь перенаправляют пользователей на иные страницы — Apple TV и Apple Music.