Льготы для интернет-бизнесменов будут расширены

Представитель Министерства национальной экономики РК рассказала, какими преференциями могут воспользоваться игроки рынка электронной коммерции в Казахстане.

С 1 января 2018 года в Казахстане действуют так называемые налоговые каникулы для интернет-предпринимателей. Для налогоплательщиков, зарегистрированных в органах государственных доходов и осуществляющих электронную торговлю товарами физическим лицам до 2023 года предусмотрены налоговые льготы — снижение ИПН и КПН на 100%.

Однако пока на регистрацию для получения этих налоговых льгот встало всего 509 субъектов бизнеса. Об этом сообщила Айжан Бижанова, директор департамента по развитию торговли Министерства национальной экономики РК в рамках круглого стола по развитию электронной коммерции, прошедшего 20 мая в Алматы.

«509 субъектов бизнеса — это достаточно мало. Но сам эффект в денежном выражении мы узнаем в ближайшее время, когда комитет госдоходов подготовит отчетность», — добавила спикер.

Айжан Бижанова напомнила, что льготы применяются в случае соблюдения определенных условий, одним из которых является безналичный расчет за товары. В прошлом году регулятор пошел навстречу интернет-магазинам, приравняв наложенный платеж к безналичным платежам. Эта норма должна помочь бизнесменам, желающим присоединиться к налоговым льготам. Более того, Айжан Бижанова внесла важное пояснение по этому пункту: «Любая курьерская служба может заключить договор с банком второго уровня. После этого платежи, которые она принимает, принимаются как наложенный платеж. То есть, вы можете заключить договор с любой курьерской службой. Главное, чтобы у них был договор с банком. И ваши платежи будут считаться как безналичные».

Кроме того, бизнесмены внесли предложение о снижении доли безналичных платежей до 60% для соответствия требованиям по льготам. Этот вопрос представитель МНЭ обещала принять к рассмотрению в рамках Дорожной карты по развитию электронной торговли до 2025 года.

Кроме того, спикер отметила, что Нацбанк уже представил свой проект «Suńqar», систему мгновенных платежей по номеру мобильного телефона. Сейчас к системе подключено три банка, до конца года планируется присоединить еще 10.

«По этому направлению прорабатываются законодательные поправки, чтобы субъектов бизнеса освободить от необходимости установки POS-терминалов в том случае, если у них есть возможность подключения к мобильным платежам», — сообщила Айжан Бижанова.

Стало известно и том, что сейчас ведется работа и по расширению возможности оплаты Apple Pay в Казахстане. Как сообщила представитель МНЭ РК, к концу этого года планируется подключить к системе еще 6-7 банков.